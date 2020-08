Sardine, Jasmine Cristallo: "Renzi come capitan Fracassa"

Foto Fotogramma

"La strategia di Renzi? Io ritengo che non si tratti di una strategia, perché per mettere in atto una strategia bisogna avere una sorta di visione. Io invece qui sto vedendo semplicemente un atteggiamento un po' da capitan Fracassa". Lo dice Jasmine Cristallo del movimento delle Sardine parlando a 'Otto e Mezzo' su La7 del leader di Italia Viva.

"Si prova a riavere un consenso, ci si è resi conto dai sondaggi di non avere questa forza e quindi si prova a fare questo genere di cose -aggiunge l'esponente del movimento delle Sardine soffermandosi sul comportamento di Renzi-. Mi viene da sorridere sentendone parlare come di un personaggio di centrosinistra, io la sinistra in Renzi non l'ho mai individuata. E il fatto che lui abbia mandato un messaggio dal Pakistan in compagnia di tutta una serie di personaggi, di una principessa e tutto il resto, non mi meraviglia affatto".