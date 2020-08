Sondaggio, scontro Conte-Renzi: italiani col premier

Foto Fotogramma

In questi giorni si sta inasprendo lo scontro politico tra il premier Giuseppe Conte e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Chi ha ragione? Secondo un sondaggio effettuato da SWG per il Tg di La7, il popolo italiano si schiera con il presidente del Consiglio. Per il 43% degli intervistati ha infatti ragione Conte, mentre solo il 19% si dice a favore di Renzi e il 38% sostiene che abbiano torto entrambi.