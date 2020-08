Salvini: "In arrivo un altro processo"

Foto AFP

"Pare stia arrivando un altro processo, per abuso d'ufficio, ormai faccio collezione come le figurine Panini. Io non ho paura perché male non fare paura non avere, confido nel giudizio della magistratura che è al 90% sana. Se pensano di fermarmi con un processo a settimana hanno trovato il Matteo sbagliato e la Lega sbagliata". Lo ha detto Matteo Salvini in una diretta su Facebook.

Al governo "si stanno scannando, è frustrante. Sono stufo io, figuriamoci gli italiani. Conte contro Renzi, Renzi contro Conte, Conte e Zingaretti contro Renzi, pezzi di M5s contro pezzi di M5s, ieri c'è stato anche il litigo Sardine-centri sociali. E' surreale", ha evidenziato Salvini. "Mentre loro litigano io cosa faccio? Ascolto, incontro, raccolgo proposte e soluzioni. Tanto al governo, sarà qualche settimana, mese, un anno, ci torniamo e vogliamo tornarci pronti, compatti, coesi, coerenti con una grande squadra", ha aggiunto il leader della Lega.

"Quando andrà a casa questo governo, unito solo dall'odio nei confronti miei e della Lega, tanto meglio per tutti. Mi voglio far trovare pronto, stiamo ascoltando, c'è una marea di gente che si sta avvicinando alla Lega per partecipare, candidarsi. Grazie", ha detto ancora Salvini.