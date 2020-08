Travaglio: "Tutti al lavoro per magna-magna"

Foto Fotogramma

"Si stanno attrezzando tutti per tornare al vecchio magna-magna". Marco Travaglio si esprime così a Di Martedì su La7: "Da quando i 5 Stelle hanno perso quota, nel Palazzo c'è euforia: come se eliminati i 5 Stelle si potesse tornare ai privilegi di un tempo. Tutti si stanno attrezzando per restaurare il magna-magna, senza rendersi conto che fanno il gioco dei 5 Stelle", dice. Capitolo prescrizione: "La prescrizione la volevano abolire i renziani prima che la abolissero 5 Stelle e Lega. La prescrizione è una vergogna, come diceva Renzi stesso".