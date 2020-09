Di Battista pronto a tornare: "Alle mie condizioni"

(Foto dal profilo Instagram)

Se torno a fare politica? "Assolutamente sì. Alle mie condizioni. Ovvero idee, programmi e atteggiamento. Mi interessa solo questo". Così su Instagram Alessandro Di Battista, rispondendo alle domande dei suoi follower. L'ex deputato M5S, dopo il viaggio in Iran, sta per rientrare in Italia: "Si comincia la traversata #versocasa", scrive in un post.