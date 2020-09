Droga, Salvini alle Iene: "Nessun problema, test anche domani"

(Foto Fotogramma)

"Nessun problema a fare test antidroga, sono donatore di sangue Avis da quando ho diciotto anni. Faccio dieci test anche domani, meglio se in un ospedale che garantisca correttezza e rapidità di risultato. Spero lo facciano anche tutti e 900 i miei colleghi parlamentari". Lo dice Matteo Salvini alle 'Iene'. Era stato Matteo Viviani, interpellato dall'Adnkronos, a ricordare il suo servizio andato in onda anni fa sul test antidroga per i politici e a lanciare l'invito al leader leghista: "Se Salvini ce lo chiede magari possiamo decidere di andare a fargli il test...".