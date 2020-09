Intercettazioni, ok Senato a decreto con sì alla fiducia. Renzi assente

(Fotogramma)

Via libera del Senato al dl intercettazioni con 156 sì alla fiducia posta dal governo sul provvedimento. Roberto Calderoli, vicepresidente dell'assemblea, ha comunicato i risultati: ''I senatori presenti erano 275, i votanti 274. 156 hanno votato a favore della fiducia, 118 i contrari, nessun astenuto''. Dopo l'ok ora il testo approderà alla Camera. Tra gli assenti al voto di fiducia, Matteo Renzi. Dal tabulati il leader di Italia Viva risulta 'assente giustificato' in quanto in congedo.

Il decreto intercettazioni arriverà in Aula alla Camera lunedì 24 febbraio. La discussione generale si svolgerà a partire dalle 10, mentre le votazioni inizieranno alle 14. Tutti gli altri provvedimenti vengono differiti al calendario di marzo. E' quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.