Renzi: "Parleremo con Conte e decideremo cosa fare"

(Fotogramma)

"Noi diciamo NO a provvedimenti giustizialisti voluti dai Cinque Stelle. Il Premier usa parole molto dure contro Italia Viva. Noi rispondiamo che non vogliamo la crisi ma non siamo disponibili a diventare populisti. Il Pd teorizza: buttiamo fuori Italia Viva dal governo e prendiamo i responsabili di Forza Italia. Noi diciamo: se questo è ciò che volete, ok. Possiamo perdere le poltrone, ma non possiamo diventare grillini. Questa è la realtà ad oggi". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Ne parleremo col Premier Conte e decideremo cosa fare. Per noi le idee vengono prima delle poltrone. E non stiamo al governo a tutti i costi, ma solo se possiamo fare cose giuste", aggiunge.

Renzi: "Ecco i 4 punti fondamentali di Italia Viva"

Ieri Renzi ha lanciato un appello per il 'sindaco d'Italia', proponendo l'elezione diretta del premier. "Chi ha voglia di darci una mano può firmare la richiesta di introdurre in Costituzione l’elezione diretta del Premier, il Sindaco d’Italia. Nei prossimi mesi, organizzeremo banchetti in tutto il Paese. E vedrete che anche, in questo caso, prima fanno battutine e ridono di noi, poi ci seguiranno", afferma ancora.