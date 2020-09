Coronavirus, Bersani a 15 km da Codogno: "Sono tranquillo"

"Sono a 15 km da Codogno? Sono tranquillo, c'è una buona sanità sia in Lombardia che in Emilia Romagna". Pierluigi Bersani si collega con L'aria che tira dalla sua casa di Piacenza, che dista una quindicina di km da Codogno, comune sotto i riflettori per i casi di coronavirus individuati in Lombardia. "La cosa è seria ma bisogna prenderla senza panico", dice Bersani.