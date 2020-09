Il sondaggio: crescono Lega, Pd e FdI

(Fotogramma)

Crescono nei sondaggi Pd e FdI, e con loro, la Lega che riprende quota. Ancora giù, invece, il M5S che conferma il trend negativo dell'ultimo mese. Questi i risultati dell'ultima rilevazione Index Research per Piazzapulita. Più nel dettaglio, la Lega in 7 giorni conquista un +0,2% confermandosi primo partito con il 31,1% delle preferenze fra gli intervistati. Segue il Pd, che con il +0,2% raccolto in una settimana si attesta al 20,02%. Terzo il M5S, al 14,2% con un -0,8% rispetto al 13 febbraio scorso. Quarto posto nel sondaggio per Fratelli d'Italia, che continua la scalata con un +0,3%, attestandosi all'11,6% delle preferenze. Stabili, infine, Forza Italia e Italia Viva, rispettivamente al 5,9% e al 4,1%.