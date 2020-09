"Selfie? Vi siete lavati le mani?", Salvini scherza a comizio

(Fotogramma)

"Qualcuno vuole fare una foto, ma vi siete lavati le mani?". Così ha scherzato Matteo Salvini, facendo riferimento senza citarlo al caso del coronavirus, in chiusura di comizio in piazza a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio (Lucca), prima di dare il via al consueto momento dei selfie sul palco.

Il leader della Lega ha inaugurato la nuova sede del Carroccio, poi è salito sul palco, atteso da un migliaio di sostenitori e simpatizzanti che hanno intasato il centro. E in tantissimi, come già avvenuto poco prima alla Cittadella del Carnevale di Viareggio, si sono messi in coda per un abbraccio al segretario e un selfie.