Coronavirus, Lega: "Alla Camera nessun controllo ingresso"

"Ci sono miei colleghi deputati impediti dal partecipare ai lavori alla Camera perché 'chiusi' nei territori sottoposti a restrizioni per l'emergenza coronavirus. Credo che questo sia un vulnus per i nostri lavori". Lo ha detto in aula alla Camera il deputato della Lega Roberto Turri. Il parlamentare ha anche detto che per i deputati davanti a Montecitorio si sarebbe "aspettato dei controlli all'ingresso e invece nulla...".