Massimo Giletti e il complimento a Conte: "C... di pietra"

"Mi permetto questa digressione, l'altro giorno viaggiavo in treno. In treno si telefona, sentivo persone che credo siano vicine a lei. Dicevano 'con questo si sta sempre a lavorare'. Questi due non tornano più a casa, erano contenti ma confermano che lei sia un 'culo di pietra', come si diceva ai miei tempi. Se mi permette...". Massimo Giletti chiude così l'intervista al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Non è l'arena.

"Non so chi siano questi due collaboratori che erano sul treno, ma se li incontra di nuovo gli dica che lavoreremo ancor di più", dice Conte.