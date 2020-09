Coronavirus, le proposte di Scilipoti

(Fotogramma)

"Ho apprezzato lo sforzo del governo nell'emergenza Coronavirus. Tuttavia, da medico e politico, lo affermo senza alcuna vis polemica, ma con spirito assolutamente costruttivo, ritengo che l'esecutivo potrebbe aggiungere questa misura: disporre che i pubblici esercizi di mescita e somministrazione di bevande ed alimenti (bar, ristoranti, pizzerie ed hotel relativamente alla parte alimentare) utilizzino contenitori biodegradabili monouso di maggior affidabilità per quello che riguarda le gocce di saliva". Lo afferma Domenico Scilipoti Isgrò, medico, ex parlamentare di Fi e presidente di Unione Cristiana. "Lo dichiaro con la massima disposizione collaborativa. E' infatti, questo il momento in cui anche l'opposizione deve cooperare per il bene del Paese. Le valutazioni e la ricerca di eventuali responsabilità e ritardi arriveranno solo ad emergenza terminata. Adesso è il momento dell' unità nazionale e della responsabilità", dice ancora Scilipoti Isgrò.

Nella nota, Scilipoti sottolinea ancora come "il giorno 28 febbraio scade in modo improrogabile il pagamento della seconda rata della rottamazione delle cartelle presso l' Agenzia delle Entrate. Preso atto della situazione di grave disagio venutasi a creare in alcune parti di Italia a seguito della epidemia di Coronavirus, chiedo - scrive - al Ministero delle Finanze di prorogare e rinviare detto pagamento nelle zone interessate dal problema il pagamento della rata per evidenti ragioni di impossibilità ad eseguirlo. Le popolazioni interessate sono già disagiate e in difficoltà economica per le attività chiuse, inoltre è opportuno evitare presenze elevate di gente alla posta o in banca".