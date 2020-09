Coronavirus, Salvini contro Vauro: "Vignetta non fa ridere" /Guarda

(Fotogramma)

"Vauro. A me non fa ridere per niente". Matteo Salvini commenta così l'ultima vignetta di Vauro, a tema coronavirus. Il disegno ritrae il leader della Lega con la bava alla bocca. "Coronavirus. Occhio a Salvini. La bava è contagiosa!", si legge nella vignetta, che l'ex ministro dell'Interno stigmatizza su Twitter.