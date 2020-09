Coronavirus, Speranza: "Mascherine in Senato? Inutili"

Foto Fotogramma

"Le misure da assumere contro il coronavirus le decidono gli scienziati e non la politica". Indossare le mascherine in Parlamento, "è qualcosa di non fondato sul piano scientifico, così come non è fondato sul piano scientifico che tutti girino con mascherine". Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del vertice con i ministri europei sul coronavirus, nella sede del ministero a Roma.