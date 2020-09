Coronavirus, Zaia: "Conte ha sbagliato"

(Fotogramma /Ipa)

"Il presidente Conte ha sbagliato a dire di avocare a sé i poteri. Spero solo che sia un'uscita infelice perché questo non è il modo di collaborare. Ma ha anche detto di essere stato male interpretato e ne prendo atto". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia in merito alla polemica col governo a margine del vertice alla Protezione civile di Marghera sul coronavirus. "Continuiamo a lavorare per l'interesse comune, è quello di sconfiggere questo virus", ha concluso.