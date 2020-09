Meloni: "Io filo niente, i fili li hanno i burattini"

(Fotogramma/Ipa)

"Io sono una patriota italiana, quello che faccio lo faccio sempre esclusivamente nell'interesse italiano. Ogni tanto mi dicono ma lei è più filo-Trump o più filo-Orban? Io non sono filo niente, i fili ce li hanno i burattini, io sono italiana, io sono filo-italiana e difendo l'interesse italiano". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di Rtr 99.

Battibecco Meloni-Gruber sull'Europa

"Chiaramente - ha aggiunto Meloni - io sono molto contenta delle relazioni che Fdi sta costruendo a livello europeo. Come Fdi siamo presidenti insieme ai polacchi del gruppo dei Conservatori europei, che è una delle famiglie più importanti in Europa e che, secondo me, si potrebbe allargare nei prossimi mesi anche con altri partiti conservatori e sovranisti che in Europa si stanno muovendo e guardano a noi con interesse. Stiamo costruendo una rete di contatti anche con i repubblicani, conservatori, sovranisti di mezzo mondo perché le battaglie che combattiamo, alla fine, con le dovute differenze, sono le stesse".