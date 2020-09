Il sondaggio: Lega a 6 punti dal Pd

(Fotogramma)

Dopo tre mesi di flessione, questa settimana si registra un piccolo rimbalzo per la Lega (27,7%), che si ferma a 6 punti dal PD (21,6%), in risalita come tutta l'area di maggioranza nel suo complesso. E' quanto emerge da un sondaggio dell'istituto Ixè per la trasmissione Cartabianca su Rai3. Tali risultati si associano a una crescita della fiducia nel governo (37%) e in Conte (40%), finora sostanzialmente apprezzati per la gestione della crisi coronavirus: il 73% ritiene adeguata, completamente o abbastanza, la risposta sanitaria del Paese.