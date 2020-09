Coronavirus, Toninelli vs Fontana

(Fotogramma)

"Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana annuncia che una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al coronavirus, lui no, ma sceglie di mettersi comunque in quarantena. Lo comunica in un video su Facebook: inizia a parlare senza mascherina e finisce indossandola. Tra l’altro una mascherina non adatta perché priva di filtro. Onestamente, sono immagini che non aiutano perché spaventano ed espongono l’Italia al rischio di un isolamento economico che non ha alcuna giustificazione. Il panico deve essere assolutamente arginato, non alimentato in alcun modo. Serve una corretta informazione, che non faccia inutili allarmismi, un linguaggio equilibrato e altrettanto deve valere per i gesti. I cittadini hanno bisogno di sostegno e aiuti concreti, come quelli che il governo sta mettendo in campo con detrazioni e aiuti alle imprese". Così, in una nota, il senatore del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli.