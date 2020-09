Coronavirus, Amuchina "presente in tutti i bagni della Camera"

Sergio Battelli (Fotogramma)

"Non credo che qualcuno si sia fregato un boccettino. Magari ieri sono finiti, ma oggi ci sono in tutti i bagni". Il deputato Sergio Battelli, a Un giorno da pecora, fornisce un aggiornamento sulla presenza di gel disinfettante all'interno dei bagni della Camera. "I boccettini sono presenti in tutti i bagni. Magari ieri erano finiti, non penso che qualcuno abbia rubato...", aggiunge.