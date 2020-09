Coronavirus, Zaia: "I cinesi? Li abbiamo visti tutti mangiare topi vivi"

"Penso che la Cina abbia pagato un grande conto in questa epidemia perché li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o cose del genere". Sui social rimbalzano le parole che il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha pronunciato durante un lungo intervento nell'emittente Antenna 3-Nord Est sull'epidemia di coronavirus. "Sa perché noi dopo una settimana abbiamo 116 positivi, dei quali 63 non hanno sintomi e ne abbiamo solo 28 in ospedale? Sa perché? Perché l'igiene che ha il nostro popolo, i veneti, i cittadini italiani, la formazione culturuale che abbiamo è un regime di pulizia personale particolare. Anche l'alimentazione...", dice Zaia. In modo non sorprendente, le parole del governatore rimbalzano sul web e alimentano le discussioni sui social.