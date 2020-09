Salvini: "Serve premier con le palle"

(Fotogramma)

"Avremo buona memoria, ma ora servirebbe un governo, un premier, un ministro degli Esteri con le palle che sappia difendere l'interesse italiano". Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. "Se l'Italia ha bisogno io non sto zitto e ho idee", aggiunge.

"Voglio un governo serio, prima si vota e meglio è, ritenevo questo governo inadatto prima che ci fosse la cosa del virus" precisa il leader della Lega.

"E' il momento del coraggio e della responsabilità" abbiamo di fronte "il destino di 60 milioni di italiani - scandisce ancora Salvini - L'Italia non è il casino che state vedendo al governo". E, parlando di un eventuale nuovo esecutivo, si dice "disponibile a parlare con tutti, non per inciuciare, ma per il bene del Paese. Lasciamo che questo Paese sia guidato da qualcuno, con idee, cuore e coraggio", chiede il leader della Lega. "Gli inciuci li lascio ad altri, ma ritengo di avere il diritto di far di tutto per mandare a casa il signor Conte il prima possibile perché non lo ritengo all'altezza" attacca ancora. "Io - conclude - vivo in questo Paese e lo amo e anche se sono all'opposizione faccio proposte, ma non perché sogno gli inciuci con il Pd, i 5 Stelle e Renzi".