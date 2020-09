Coronavirus, Sgarbi: "Conte in tv come una soubrette"

(Fotogramma)

Vittorio Sgarbi ancora all'attacco sulla gestione dell'emergenza coronavirus da parte del governo. In alcuni tweet al vetriolo, il critico d'arte punta infatti il dito contro l'esecutivo e il suo premier "il solo che meriterebbe la quarantena, Conte - scrive -, sta ogni giorno in Tv, come una qualsiasi soubrette, in cerca di consensi più che per dare informazioni, oscillando continuamente tra allarmismo e rassicurazione". Per Sgarbi, infatti, "non c'è emergenza: è procurato allarme creato da un Presidente venuto dal nulla!".