"Di Battista allo stadio per Stella Rossa-Partizan"/Guarda

(Fotogramma)

Alessandro Di Battista allo stadio a Belgrado per assistere al derby Stella Rossa-Partizan. A scovarlo, a giudicare dalla foto pubblicata su Twitter, la giornalista Paola Ferrari. "SCOOP Guardate chi c è a Belgrado in questo Momento ad assistere al Derby più “ cruento del mondo “ Stella Rossa - Partizan!!", scrive nel cinguettio.

Stamattina, sul proprio profilo Facebook, Di Battista scriveva: "Sono a Belgrado, una grande capitale europea. Ci sono venuto tante volte. Quando ero all'università ho passato a Belgrado due estati con la Caritas di Roma facendo il volontario con i bambini di alcuni quartieri in difficoltà al di là del Danubio".