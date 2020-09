Coronavirus, Salvini: "Decreto governo? Non ci siamo"

(Afp)

"Il governo ha avuto il cattivo gusto di dare un rimborso di 500 euro al mese per le partite Iva, 500 euro a gente che sta perdendo tutto. Ho letto il decreto del governo in materia economica e non ci siamo. Le tasse sono sospese e poi ad aprile bisogna pagarle tutte in una volta sola. Gualtieri annuncia 3 miliardi e un altro ministro del Pd è andato Tv a chiedere manovra transnazionale di 1000 miliardi, e poi gli irresponsabili siamo noi". Lo dice Matteo Salvini, oggi a Todi, commentando le ultime misure dell'esecutivo in merito all'emergenza coronavirus.