Meloni: "A Napoli emergenza sicurezza, serve l'esercito"

"Emergenza sicurezza a Napoli: 15enne a volto coperto punta replica di pistola alla tempia di un carabiniere. Il militare si difende sparando e il rapinatore muore in ospedale. Poi la ritorsione: spari contro comando carabinieri e parenti del giovane che devastano pronto soccorso". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.

"Ai medici e al personale sanitario dell'ospedale Pellegrini tutta la nostra solidarietà. Napoli ha bisogno dello Stato e non può essere lasciata da sola nella guerra alla criminalità, organizzata e non. Le Forze dell'Ordine non bastano: serve l'Esercito e una legge speciale", aggiunge.