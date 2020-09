Coronavirus, in arrivo nuovo decreto

(Foto Fotogramma)

Il premier Giuseppe Conte ha convocato per questa sera a palazzo Chigi una riunione con i capigruppo di maggioranza e opposizione della Camera e del Senato, per fare il punto sull'emergenza sanitaria Covid-19. Al centro dell'incontro ci saranno le misure da inserire nel decreto che prevede un impegno finanziario che porterà a superare il saldo di bilancio previsto per il 2020. "Aggiornerò i capigruppo, come è giusto che sia", ha detto ieri sera il presidente del Consiglio Conte, lasciando la sede della Protezione Civile.

Una riunione del Consiglio dei ministri è prevista per giovedì 5 marzo alle 10.30. Lo si apprende da fonti di governo.

Nel pomeriggio, a quanto si apprende, Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri vedranno i capi delegazione delle forze di maggioranza in vista del decreto. La riunione a Palazzo Chigi dovrebbe tenersi attorno alle 16.30, anche se l'orario non è ancora definito, e anticiperà l'incontro in programma questa sera alle 20.30.