Coronavirus, segreteria Palazzo Chigi a ministri: "In Cdm con un solo accompagnatore"

(Fotogramma)

Giro di vite agli ingressi a palazzo Chigi anche per i ministri. A seguito delle misure adottate per prevenire il contagio da coronavirus, la presidenza del Consiglio dispone una stretta anche agli accompagnatori dei ministri. In vista della riunione del Cdm, prevista domani alle 10,30, infatti l'ufficio segreteria del Consiglio dei ministri ha scritto a tutti i membri del governo. "In coerenza con le misure di prevenzione igienico sanitarie raccomandate ai fini della gestione e del contenimento della attuale situazione di emergenza epidemiologica -si legge nel messaggio che l'Adnkronos ha visionato- si chiede ai signori ministri che parteciperanno alla riunione del Consiglio dei ministri convocato per domani alle 10,30 a palazzo Chigi, di accedere accompagnati da una sola persona, ove strettamente necessario".