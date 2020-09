Coronavirus, Salvini: "Governo ascolti proposte centrodestra"

(Fotogramma)

Il centrodestra si prepara a "offrire" un pacchetto di proposte unitarie al governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato il segretario della Lega Matteo Salvini in una dichiarazione al termine di una riunione con la presidente di Fdi Giorgia Meloni e il vice presidente di Fi Antonio Tajani.

L'appuntamento con i media, per l'illustrazione delle misure che i tecnici del centrodestra stanno finendo di mettere nero su bianco, è domani alle 11 in sala stampa al Senato.

Si tratta di una serie di proposte, ha specificato Salvini, "per affrontare l'emergenza economica e sanitaria. Parleremo di scuola, di Europa e quindi di offrire responsabilmente le nostre idee, sperando che ci sia la volontà di ascoltarci e di accoglierle. Insomma responsabili sì ma spettatori no". Titoli a parte, Salvini non è voluto entrare nel dettaglio del contributo che il centrodestra intende dare al governo. "I tecnici ci stanno ancora lavorando, domani vi racconteremo. Abbiamo le idee chiare. Ci sono tantissime famiglie, commercianti, operai, lavoratori in difficoltà. Noi pensiamo innanzitutto all'emergenza sanitaria, poi le risposte all'emergenza economica saranno conseguenti", ha concluso.