Coronavirus, Travaglio contro Giannini

"Sarebbe bello se la nostra situazione attuale permettesse di dire al governo la stessa cosa dal 20 febbraio ai primi giorni di marzo. Qui si naviga a vista". E' quanto ha detto dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite con il direttore di Radio Capital Massimo Giannini a Otto e Mezzo su La7 a proposito dell'emergenza coronavirus. "La drammatizzazione di cui parlava Massimo poco fa - sottolinea - non è che Conte una mattina si è svegliato ed è andato dalla D'Urso e in altri 15 programmi. E' successo che il sabato improvvisamente era esploso il caso di Codogno, avevamo scoperto un focolaio che stava facendo impazzire tutti i dati". "Converrai che il mercoledì dopo - ribatte Massimo Giannini - non si è capito perché, invece, dovevamo fermare la macchina ed è arrivata l'indicazione di Palazzo Chigi alla Rai a moderare i toni? Questo ha disorientato un po' il pubblico".