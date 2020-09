Coronavirus, Bonetti: "Aiuti a famiglie, decreto prossima settimana"

(Fotogramma)

“Si sta lavorando incessantemente in queste ore per arrivare, la settimana prossima a definire il decreto completo. Le misure saranno di diverso tipo. Ci stiamo orientando a sostegni di carattere economico per supportare le spese che le famiglie devono affrontare per la custodia e la cura dei figli. Per esempio riguardo le babysitter. Dobbiamo costruire un’ulteriore normativa che si aggiunga a quella già vigente che permetta a uno dei due genitori di rimanere a casa. I congedi siano condivisi tra padre e madre''. Così Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia (Italia Viva) questa mattina su Rai Radio1 a Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini.

''Accanto a questo poi ci sono altre misure di carattere economico: il mio partito ha proposto, e io lo condivido, la possibilità di sospendere il pagamento dei mutui.”