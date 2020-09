Tajani: "Berlusconi in sicurezza anti-contagio, lo dicono i medici"

(Fotogramma)

"I medici hanno ordinato al presidente Berlusconi di stare in condizioni di sicurezza anti-contagio". Lo ha detto Antonio Tajani, numero due di Forza Italia, dopo aver partecipato alla conferenza stampa unitaria del centrodestra sull'emergenza Covid19. "Berlusconi è con la figlia Marina in Provenza. Ieri ha partecipato alla riunione di centrodestra in collegamento telefonico con Salvini e Meloni per parlare delle proposte concrete e unitarie contro l'emergenza Covid-19, poi si è collegato con la riunione tecnica fatta da Fi sempre ieri sugli aspetti economici dell'emergenza e stamane ci siamo sentiti a lungo prima della conferenza stampa al Senato''.