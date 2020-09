Il tweet del grillino: "Non faremo entrare i francesi, non si fanno il bidet"

(Fotogramma)

"Francia, il capo della delegazione parlamentare presso il Consiglio d'Europa Alvise Maniero sbattuto fuori arbitrariamente: i Francesi non fanno entrare gli Italiani perché forse hanno il CoronaVirus? Noi non faremo entrare i Francesi perché sicuramente non si fanno il bidet". E' il tweet dell'europarlamentare M5S Piernicola Pedicini. Dopo le critiche di alcuni utenti, il pentastellato replica: "A tutti gli scienziati, perbenisti e commentatori più sensibili: questa è una freddura in risposta alla satira francese che non fa ridere. Risparmiatevi i commenti che invitano ai toni responsabili, non servono!".