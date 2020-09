Zeman: "Ho votato M5S ma sono deluso"

Foto Fotogramma

"Alle ultime elezioni ho votato M5S. Le poche cose che sono state fatte negli ultimi due anni le hanno fatte loro. Ma sono deluso, perché si fanno mettere i piedi in testa un po' da tutti". Lo dice Zdenek Zeman, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radio1 Rai. "Avevano più voti di tutti ma non riuscivano a fare quello che volevano fare. Non sono riusciti a proporre le cose che avevano in mente. Se ogni proposta viene bocciata è difficile".

"Meglio con la Lega o il Pd? Per me con nessuno", risponde l'allenatore boemo, che riguardo la sua 'amicizia' con Alessandro Di Battista dice. "Abbiamo mangiato insieme tre volte, lui è un grande laziale. Mi venne a trovare a Pescara. Ora non lo vedo da un po'. Di Maio? Non lo conosco, Di Battista è simpatico e capisce di calcio, almeno si può parlare di qualcosa".

Poi, sul premier Giuseppe Conte: "Si muove tanto per spostamenti, ma non è molto attivo. Nel calcio potrebbe essere un mediano, uno alla Pjanic. Se mi piace come premier? Dipende dai risultati, per ora l'Italia non va quindi non sta facendo bene. Non è colpa sua? Come non è colpa della Raggi per le buche a Roma. Mi dà fastidio che tutto quello che succede a Roma è colpa della Raggi. Se si ripresentasse la rivoterei, ma tanto è il partito che non glielo fa fare. Il Pd? Che deve fare?".