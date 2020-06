Coronavirus, Lega contro governo: "A Milano assalto a treni in partenza"

(Fotogramma)

"Siamo in un film horror, foto da ultimo treno Milano-Roma: persone una sull’altra. Caro governo, fate presto e date notizie certe, perché gli italiani sono preoccupati! E i comportamenti scatenati ottengono l’effetto di renderci tutti piú vulnerabili al virus". La Lega, con una serie di tweet, critica il governo per le conseguenze attribuite alla pubblicazione sui media della bozza del decreto relativo alla Lombardia e a 11 province. Il profilo del partito propone video che documenterebbero un esodo da Milano, in treno, verso sud. "Milano, Porta Garibaldi: masse di persone nella tarda serata di sabato prendono d’assalto gli ultimi treni in uscita dalla Lombardia dopo la bozza di Decreto Coronavirus fatta filtrare dal Governo", si legge in un cinguettio abbinato ad un filmato.