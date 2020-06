Coronavirus, l'appello delle Sardine

Fotogramma

"Riprendiamo con forza gli appelli lanciati dalla campagna #iorestoacasa e non solo: non è il momento di trasgredire alle limitazioni e tutti quanti - giovani e non - dobbiamo rispettare la richiesta di stare in casa il più possibile. Non usciamo se non è indispensabile!". Così una nota stampa delle Sardine, indirizzata a "tutti i giovani, ragazze e ragazzi".

"Dopo l’approvazione degli ultimi due decreti ministeriali in materia di #covid19/#coronavirus, la situazione è ancora più inedita e difficile: le misure prese per limitare le possibilità di contagio sono forti e restrittive, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto", sottolineano dal movimento.

"È normale che le richieste di limitare i contatti con altri (stando almeno a un metro) e la libertà personale (con l’appello a non uscire se si può farne a meno, evitando luoghi affollati) generino malcontento. Purtroppo però stiamo combattendo un nemico invisibile, sconosciuto e molto contagioso".

"Un picco dei contagi metterebbe a dura prova il nostro sistema sanitario rischiando di portarlo al collasso i legge nel testo - . A farne le spese sarebbero tante persone senza colpe, soprattutto anziani e malati gravi".

"Ascoltiamo le istituzioni competenti e seguiamo le indicazioni date nelle diverse città, mettiamo in campo senso civico e prendiamoci cura di noi e degli altri. Se ognuno fa la sua parte, insieme possiamo fare la differenza!", è l'appello finale.