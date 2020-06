Coronavirus, Meloni: "Governo non ha fatto nulla per Borsa"

(Fotogramma)

"Si sta concretizzando il tracollo della Borsa che avevamo purtroppo temuto. Avevamo chiesto al Governo di valutare la chiusura temporanea della Borsa o quantomeno di vietare le vendite allo scoperto". Lo scrive in un post su facebook la leader di Fdi, Giorgia Meloni.

"Invece nulla è stato fatto, come nulla è stato fatto finora sul piano economico, a differenza della Germania che ha già varato provvedimenti concreti per tutelare aziende e posti di lavoro. L’Italia non ha altro tempo da perdere. Fratelli d’Italia continua a presentare al Governo le sue proposte, se fossero state prese in considerazione oggi la Borsa non avrebbe bruciato in poche ore tutti i guadagni dell’anno", aggiunge.