Coronavirus, Renzi: "Bene tutta Italia zona rossa"

Fotogramma

"Bene il premier Conte sul fatto di considerare tutta Italia ‘zona rossa’. Bene anche sul commissario per l’emergenza. Adesso servono aiuti alle famiglie e alle imprese: liquidità per tutti stop mutui 2020. Vinceremo insieme la sfida del coronavirus". E' il messaggio via Twitter di Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, in merito alle ultime misure del governo per affrontare l’emergenza Covid-19.