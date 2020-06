Coronavirus, Renzi: "Sulla Borsa andavo ascoltato"

(Fotogramma)

"Tra le altre cose nel video di ieri avevamo chiesto di anticipare provvedimenti sull’apertura odierna della Borsa di Milano. E antipatico dire 'L’avevamo detto'. Ma anche gli antipatici talvolta andrebbero ascoltati...". Lo ha scritto su Twitter Matteo Renzi, postando nuovamente il video diffuso ieri sull'emergenza Coronavirus.

"Sono ore molto delicate per l'Italia, forse tra le più delicate della storia recente del nostro Paese. L'emergenza sanitaria non è ancora al picco, il peggio deve ancora arrivare. Dirselo è segno di maturità, perché è la verità, per questo dobbiamo seguire le regole", le parole pronunciate ieri dal leader di Italia Viva.