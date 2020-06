Coronavirus, Salvini sente Conte: domani incontro a Roma?

(Fotogramma)

Matteo Salvini e Giuseppe Conte si sono sentiti e potrebbero vedersi domani a Roma, con gli altri leader dei partiti dell’opposizione, per valutare iniziative per fronteggiare l’emergenza coronavirus con spirito collaborativo. Lo rende noto la Lega. "Salvini - spiegano da via Bellerio - è al lavoro da questa mattina nella sede di Regione Lombardia a Milano, in contatto costante con i sindaci e con i governatori, a partire da Attilio Fontana e Luca Zaia, per presentare al governo un pacchetto di provvedimenti e di soluzioni concrete e tempestive".

Intanto, Salvini e Giorgia Meloni si sono consultati in merito all’incontro previsto. Sulla possibilità (e necessità, vista la situazione) della riunione dei rappresentanti del centrodestra con il premier finalizzata a precisare le proposte e le richieste sull’emergenza coronavirus, secondo quanto si è appreso, Meloni ha sentito Salvini per concordare l’appuntamento nell’ambito della più volte ribadita disponibilità a fare la propria parte nell’emergenza. Ma anche con l’aspettativa che il governo mostri di ascoltare e accogliere le idee avanzate dall’opposizione in questi giorni.