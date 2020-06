Coronavirus, Annunziata: "Serve governo di unità nazionale"

(Fotogramma/Ipa)

di Antonella Nesi

"Spero che tutti abbiano capito che è arrivato il momento di un governo di unità nazionale, che a questo punto sarebbe più corretto definire di emergenza nazionale". Ad affermarlo in un'intervista all'Adnkronos è Lucia Annunziata. "Quando c'è una crisi di questa di questa portata, bisogna governare tutti insieme. Questo insegna la storia", sottolinea la giornalista che proprio venerdì scorso era tornata a discuterne su Rai3 con il vicesegretario generale della Lega, Giancarlo Giorgetti, da tempo favorevole ad allargare a tutte le forze politiche la maggioranza per avviare una stagione di riforme prima di un nuovo appuntamento elettorale. "Ma la svolta in queste ore - sottolinea Annunziata - è l'atteggiamento di Salvini, profondamente mutato. Vedremo se è un vero cambiamento di passo".

D'altronde la giornalista fa notare: "L'ipotesi di un governissimo di scopo, prima limitato alla crisi economica e alle riforme, ora chiaramente dettato anche dall'emergenza virus, aleggia da tempo. Ricordo che già prima della fine dell'anno, nel seminario organizzato dall'Huffington Post a Milano, proprio Giorgetti lo prospettò di fronte a Sala, Fontana e Toti. E nessuno si oppose. Come mi pare che nei primi giorni della crisi da coronavirus, di fatto è stato tutto gestito da un triangolo Conte-Zaia-Fontana".

Secondo Annunziata, il governo di unità nazionale sarebbe anche "la premessa necessaria per nominare un commissario straordinario per l'emergenza, senza nulla togliere - sottolinea - al grandissimo lavoro che sta facendo Borrelli. La nomina di un nuovo commissario straordinario può avvenire solo su una figura condivisa". Parla di Bertolaso? "Il suo nome viene fatto soprattutto dal centrodestra. Vedremo se può diventare un'ipotesi unificante", conclude Annunziata.