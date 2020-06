Coronavirus, appello a imprenditori: "Non licenziate, governo aiuterà"

Fotogramma

"In queste ore stiamo lavorando affinché nessuno sia lasciato solo nell'emergenza #Covid19. Il nostro sistema economico e produttivo sta soffrendo, ma chiedo a tutti, soprattutto agli imprenditori, di non farsi prendere dal panico licenziando in tronco lavoratrici e lavoratori". Lo scrive la sottosegretaria al Welfare Francesca Puglisi, del Pd.

"Aiuteremo tutti, anche le micro imprese con 1 dipendente e chi non è coperto tradizionalmente da ammortizzatori sociali. Lo stiamo facendo in accordo con le parti sociali, le Regioni, i comuni in un clima di grande collaborazione -prosegue Puglisi-. Dunque il mio appello, soprattutto a ristoratori e gestori di bar, artigiani e imprese è di aspettare solo qualche giorno in attesa dei provvedimenti del Governo prima di prendere decisioni avventate. Fate usare le ferie semmai ancora per pochi giorni, ma non licenziate".