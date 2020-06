Coronavirus, Casini: "È la terza guerra mondiale"

(Fotogramma)

"Questa è la terza guerra mondiale che la nostra generazione è impegnata a vivere, destinata a cambiare le nostre abitudini più dell’11 settembre, mina anche i nuclei familiari". Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, durante il dibattito al Senato sulle comunicazioni del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

"Queste violenze organizzate" nelle carceri, ha continuato Casini, "questi criminali debbono avere la risposta dallo Stato di una tolleranza zero, non è possibile parlare di atti che possono essere di clemenza o di alleggerimento davanti a questi facinorosi. Questa è l’avvisaglia di quello che rischiamo di avere tra qualche girono in altri settori del nostro Stato se la risposta non sarà ferma e decisa. Non siamo uno stato dittatoriale perché amiamo la democrazia, però la vita democratica in momenti di emergenza come questi va alimentata non solo con la comprensione ma anche con l’inflessibilità".