Coronavirus, Conte: "Grazie a italiani per sacrifici, ce la faremo"

Foto AFP

"Ringrazio tutti gli italiani per i piccoli e grandi sacrifici che stanno compiendo in questi giorni. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre insieme più veloci domani. Ce la faremo". Lo scrive su facebook il premier Giuseppe Conte.

"Ai tanti cittadini preoccupati per il lavoro, per le loro attività, alle mamme, ai papà, ai nonni e agli amici che oggi devono rimandare il loro abbraccio, voglio dire che lo Stato non si dimentica di voi: è al vostro fianco oggi e lo sarà domani", sottolinea il presidente del Consiglio.

Nel corso della videoconferenza con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Conte "ha espresso apprezzamento per la disponibilità della Commissione ad esaminare le richieste dell'Italia" alle prese con l'epidemia di Covid-19 "con un approccio aperto e costruttivo". Lo riporta la dichiarazione congiunta diffusa al termine del colloquio.

Conte, inoltre, "si compiace dell'atteggiamento positivo della Commissione e della sua intenzione di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per affrontare le conseguenze economiche della crisi da coronavirus". La Commissione ha confermato che la flessibilità prevista dal patto di stabilità "verrà usata appieno" e che verrà applicato il regime degli aiuti di Stato per le "circostanze eccezionali", nonché il varo di un'iniziativa dedicata a sostenere la "liquidità" delle imprese. I "dettagli tecnici" dell'iniziativa verranno "chiariti entro la fine della settimana".