Coronavirus, Meloni: "Bene 25 miliardi, abbiamo convinto governo"

''Bene le parole del ministro Gualtieri che ha dichiarato che il governo stanzierà 25 miliardi per l'emergenza Coronavirus ed è disposto ad aumentare questa cifra. Siamo contenti di aver convinto il governo del fatto che uno stanziamento di 7,5 miliardi sarebbe stato solo non solo insufficiente, ma anche un pessimo segnale al mondo produttivo. Ora si mettano subito in atto tutte le misure per salvare aziende e posti di lavoro''. Lo ha detto Giorgia Meloni.