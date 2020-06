Coronavirus, Renzi: "E' pandemia, tutta Europa sia zona rossa"

Fotogramma

"Quando dico che tutta Europa deve diventare zona rossa non sto lanciando slogan, ma sto verificando i numeri dell’OMS. Guardate questo grafico!". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, pubblicando i dati Oms. "I numeri italiani sono analoghi a quelli degli altri Paesi in termini di diffusione del contagio: guardate le curve dei primi giorni, sono simili. Se il mondo ha parlato solo dell’Italia è perché noi anticipiamo di una settimana - dieci giorni ciò che sta per accadere in tutto il mondo", scrive il leader di Iv.

"Un consiglio agli amici francesi, tedeschi, spagnoli: non chiudete i voli con l’Italia, chiudete le vostre scuole e gli eventi in piazza -prosegue Renzi-. Ascoltate i virologi come Burioni, non chi minimizza. Il Corona Virus si può battere ma bisogna affrontarlo per quello che è: una pandemia, non un’epidemia. E lo Tsunami arriverà con gli Stati Uniti se non si sbrigano a intervenire".

Per Renzi, "l’Italia ha fatto errori iniziali nel rapporto Stato Regioni e nella gestione istituzionale come nella notte della fuga dei treni: ci siamo fatti un danno reputazionale e di immagine da soli. Ma siamo un grande Paese e ne usciremo tutti insieme a testa alta, grazie innanzitutto ai medici, agli infermieri, ai ricercatori. Giochiamo tutti con la stessa maglia! La zona rossa oggi è l’Europa, non l’Italia. Prima lo capiscono, meglio è".