Coronavirus, Salvini: "Bene Conte su economia, più coraggio su salute"

"Sull’economia siamo contenti che Conte e il governo abbiano accolte molte delle proposte della Lega e del centrodestra per aiutare famiglie e imprese". Lo afferma in una dichiarazione il segretario della Lega Matteo Salvini.

"Sull’emergenza sanitaria invece chiediamo più coraggio, chiediamo a Conte e al governo di ascoltare l’appello disperato dei medici, dei ricercatori, dei medici, degli infermieri, dei sindaci, dei governatori, dei lavoratori, degli artigiani e delle imprese: chiudere, chiudere in Italia e possibilmente in Europa per il tempo necessario a debellare e il virus e poi ripartire più’ forti, tutti insieme. Non è il tempo delle mezze misure, dei dubbi o delle paure", aggiunge.