Coronavirus, Salvini: "Tutta Europa sia zona rossa"

Fotogramma /Ipa

"L'Europa sia zona rossa" anche "per evitare lo squallore delle guerre commerciali che si stanno preparando". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Se l'Europa esistesse, lunedì si costituirebbe una zona rossa europea", sottolinea. E "non lo dico io ma imprenditori con aziende dai fatturati miliardari".