Coronavirus, da voucher babysitter a fondo Pmi: ecco misure governo

(Fotogramma)

Le norme che il governo sta "elaborando" per l'emergenza coronavirus andranno "a tutela di tutte le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane". Lo ha assicurato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, in conferenza a palazzo Chigi al termine del Cdm.

Catalfo ha parlato di "un allargamento degli ammortizzatori sociali già esistenti", della possibilità di utilizzare un "fondo salariale per le aziende da 5 a 15 dipendenti e una cassa in deroga speciale che vada a tutelare tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore, su tutto il territorio nazionale".

Queste disposizioni, ha proseguito la ministra, saranno "correlate anche da norme per la famiglia, un congedo parentale speciale per tutte le famiglie italiane e, in alternativa, un voucher baby sitter. Si prevederanno -ha aggiunto la Catalfo- norme speciali per gli stagionali e gli autonomi anche con la previsione della sospensione dei contributi previdenziali in modo da tutelare tutti i settori".